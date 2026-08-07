Buche e marciapiedi rovinati: nel 2025 quasi 1.900 segnalazioni alla Circoscrizione 8

Buche sulle strade, marciapiedi sconnessi e lose in pietra danneggiate. Sono questi i principali problemi segnalati dai cittadini della Circoscrizione 8 nel corso del 2025, un anno durante il quale gli uffici hanno dovuto gestire un numero crescente di richieste di intervento sul suolo pubblico.

I numeri raccontano una pressione sempre maggiore: nel corso dell'anno sono arrivate 1.886 segnalazioni, quasi 500 in più rispetto a pochi anni fa, quando il dato si fermava intorno alle 1.400 richieste. Un aumento che fotografa sia una maggiore attenzione dei cittadini sia una crescente necessità di manutenzione degli spazi.

A fare il punto ci ha pensato il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 8 Alberto Loi Carta, illustrando il quadro degli interventi realizzati.

Quasi 2.900 interventi in un anno

A fronte delle segnalazioni ricevute, la Circoscrizione ha portato avanti 2.893 interventi di manutenzione ordinaria (81,4%). La parte più consistente riguarda le carreggiate: ben 2.354 interventi hanno riguardato buche e problemi del manto stradale.

Molto più distanziati gli altri interventi: sono stati 351 quelli sui marciapiedi (12,1%), mentre 60 lavori (2,1%) hanno riguardato lose in pietra danneggiate o spaccate. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata: la maggior parte delle richieste riguarda la sicurezza e la percorribilità delle strade.

Un flusso costante durante tutto l'anno

Il dato mensile delle segnalazioni non mostra particolari picchi stagionali. Numeri alla mano la distribuzione degli interventi (e delle segnalazioni) è rimasta sostanzialmente uniforme durante tutto il 2025.

Ma l'incremento delle richieste - passate in pochi anni da circa 1.400 a quasi 1.900 - può essere letto in due modi: da una parte evidenzia una maggiore partecipazione dei cittadini, sempre più propensi a segnalare problemi e criticità; dall'altra mette in evidenza la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla cura del territorio. Quest'ultimo il pensiero del capogruppo di "Casa Riformista", Alessandro Lupi. "Non prendiamo questo dato come positivo - ha replicato Lupi -, se le segnalazioni aumentano vuol dire che lo sono anche i problemi sul nostro territorio".