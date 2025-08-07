Auto si ribalta in via Malone, giovani tentano di rimetterla in piedi da soli

Una notte movimentata e rumorosa ha svegliato i residenti tra piazza Bottesini e via Malone, dove intorno alle 3 del mattino un’auto lanciata a tutta velocità si è ribaltata dopo una sbandata. Il veicolo avrebbe perso aderenza a seguito di una manovra azzardata, finendo rovesciato sull’asfalto tra fumo e un boato che ha allertato l’intero quartiere.

Giovani illesi

Secondo diverse segnalazioni, i giovani a bordo dell’auto - usciti incredibilmente illesi - non hanno chiamato i soccorsi. Anzi, tra risate e video sui social, avrebbero cercato goffamente di rimettere in piedi il veicolo da soli, attirando la curiosità e l’indignazione dei presenti.

Un comportamento definito “irresponsabile” da alcuni testimoni, che non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine, giunte sul posto poco dopo. L’auto è rimasta capovolta per oltre un’ora e mezza, fino alla rimozione avvenuta alle 4.30 circa.

Tanta paura, ma nessun ferito

Nonostante la dinamica spettacolare, fortunatamente non si registrano feriti. “Abbiamo sentito un boato fortissimo e visto fumo ovunque”, racconta un residente di via Malone. “Sembrava un’esplosione. Poteva finire molto peggio”.