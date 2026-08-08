Vendemmia al via tra incertezze climatiche, siccità e scorte nei magazzini

Il clima si conferma l'ago della bilancia per il comparto vitivinicolo piemontese, condizionando non soltanto la quantità e la qualità delle uve ma l'intero ciclo produttivo agricolo. L'estate in corso restituisce con estrema chiarezza la portata del problema, con temperature elevate e una situazione idrica critica che mettono sotto forte pressione le aziende.

Il tema è stato al centro di un vertice tenutosi in Regione Piemonte, al quale ha partecipato il segretario regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte, Domenico Sorasio, insieme all'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni e a diverse imprese agricole del territorio.

A margine dell'incontro, Sorasio sottolinea l'urgenza di una prospettiva a lungo termine: "L'incontro del 28 luglio ci ha permesso di portare in Regione la voce diretta delle cooperative, delle aziende e dei territori che stanno già affrontando gli effetti del cambiamento climatico". E precisa: "Le prime indicazioni sulla qualità delle uve sono positive, ma la questione va ben oltre questa vendemmia. Le imprese hanno bisogno di condizioni che consentano loro di programmare, investire e continuare a produrre reddito".

Il nodo della Barbera e "l'aceto"

A preoccupare i viticoltori non è solo il caldo nei filari, ma anche le giacenze di vino rosso invenduto nelle cantine. I grandi rossi astigiani pagano lo scotto di estati calde che hanno alzato le gradazioni alcoliche, scontrandosi con mercati più propensi a vini leggeri.

A fare chiarezza è il presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Filippo Mobrici: "Per quanto riguarda la qualità, noi ci attendiamo, parlando di vini rossi, che le piante stiano in sofferenza, quindi nei prossimi giorni avremo la certezza". Aggiunge però una nota di speranza: "Se dovesse piovere adesso, come atteso, secondo me l'annata è qualitativamente salvata".

Sulle rese e sui tempi di raccolta, le idee sono chiare:" Sulla quantità penso che ci sarà una contrazione per via dei caldi esagerati". E avverte: " Oltre alla coltivazione dovremo anche imparare probabilmente a vendemmiare un po' prima. Noi eravamo abituati a raccogliere normalmente intorno dal 10 settembre in avanti, quest'anno penso che i primi di settembre dovremmo essere già pronti a portarla a casa".

Mobrici interviene poi con forza per smentire alcune recenti speculazioni mediatiche sulla destinazione delle vecchie riserve: "Mi spiace che sia stato fatto quel titolo screanzato in cui si dice che la Barbera diventa aceto, è veramente una cosa fastidiosa e lontana dalla realtà". E puntualizza in modo netto: "Non è vero che diventa aceto perché ad oggi non abbiamo nessun contratto con nessun acetificio. Stiamo solo avendo dei contatti con tanti interlocutori nazionali e internazionali al fine di poter trovare una soluzione".

Per scongiurare il deprezzamento, arriva in soccorso il piano regionale: "C'è stata una comunicazione di un contributo straordinario di 1 milione e 600 mila euro". Un fondo fondamentale, sebbene il presidente inviti a non generalizzare l'allarme: "Non è che veramente tutte le cantine sono in grosse difficoltà, ci sono alcune realtà un po' più in difficoltà e questo piccolo aiuto consentirà a chi ne farà richiesta di avere un contributo sui prodotti in eccesso che andrà a smaltire per altre vie".

Le certezze del Moscato e la gestione delle rese

Di tenore diverso è la situazione del Consorzio dell'Asti, le cui bollicine intercettano perfettamente i nuovi gusti del pubblico, pur dovendo gestire l'impatto del grande caldo.

A tracciare un quadro incoraggiante è il presidente Stefano Ricagno: "La situazione climatica è buona, la stagione è andata avanti con un buon clima, quindi abbiamo uve di ottima qualità con una buona sanità". Tuttavia, i ritmi agricoli sono cambiati: "Il forte caldo e la forte crescita delle temperature degli ultimi due mesi stanno ormai anticipando la vendemmia. Dalla prossima settimana incominceranno le operazioni anche nelle zone precoci del Moscato".

Sul fronte delle preferenze dei consumatori, il presidente del Moscato d'Asti evidenzia l'indiscusso vantaggio del comparto: "La bevibilità dei vini che si producono in Piemonte c'è sempre stata e c'è ancora oggi. Pensiamo all'Asti spumante e al Moscato d'Asti che sono bollicine aromatiche fresche con una bassa gradazione alcolica. Noi siamo molto contemporanei". Assicura inoltre che l'equilibrio zuccherino non è a rischio: "Andremo a vendemmiare un'uva che ha un grado minimo di legge e un grado in equilibrio intorno agli 11 gradi potenziali. Non abbiamo nessun problema in quell'ambito".

Anche il consorzio astigiano si è mosso d'anticipo per gestire il nodo giacenze e proteggere le imminenti contrattazioni: "Abbiamo attuato una gestione con un supporto alla frigoconservazione per il prodotto che ha avuto una rotazione più limitata". Un'azione strategica fondamentale: "Questo sta aiutando a far sì che non ci sia un danno diretto al valore delle uve nella vendemmia attuale".

Infine, Ricagno allarga la riflessione al panorama nazionale, commentando in modo pragmatico la complessa situazione dei vini rossi strutturati in Italia e in Europa: "Stiamo arrivando a decidere di dare la possibilità di gestire le produzioni che non si vendono di vini rossi con eventuali gestioni di questi prodotti, quindi con distillazioni o acetificio, cosa che altri stati fanno già senza far tanto rumore". E conclude con fermezza: "Lo fanno, punto e basta, perché sennò questo causa un deprezzamento dell'uva dell'annata in corso".