Allarme zanzare in via Marentino, la paura dei residenti: "I rifiuti accumulati li attirano"

Allarme zanzare e insetti portati da rifiuti abbandonati in via Marentino.
La segnalazione alla nostra redazione arriva parte di una residente della Circoscrizione 6 preoccupata per l'eventuale diffondersi di malattie portate dagli insetti. "In un lotto di occupazione abusiva a uso orti si verifica un accumulo indiscriminato di pattume e soprattutto decine e decine di contenitori che raccolgono acqua stagnante, regno di zanzare. A San Mauro (dista 500 MT) già rilevata presenza virus west nile".
Da qui l'appello per chiedere una bonifica della zona: "Chi deve intervenire per riportare a condizioni onorevoli e sicure per la salute? Nel raggio di 200 metri insistono tre grandi RSA piene di anziani e fragili".