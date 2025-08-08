 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 16:12

Allarme zanzare in via Marentino, la paura dei residenti: "I rifiuti accumulati li attirano"

Contenitori di plastica pieni di acqua attraggono gli insetti: "Nel raggio di 200 metri insistono tre grandi RSA con anziani. Chi deve occuparsi della bonifica?"

E' allarme zanzare nella zona di via Marentino

Allarme zanzare e insetti portati da rifiuti abbandonati in via Marentino.

La segnalazione alla nostra redazione arriva parte di una residente della Circoscrizione 6 preoccupata per l'eventuale diffondersi di malattie portate dagli insetti. "In un lotto di occupazione abusiva a uso orti si verifica un accumulo indiscriminato di pattume e soprattutto decine e decine di contenitori che raccolgono acqua stagnante, regno di zanzare. A San Mauro (dista 500 MT) già rilevata presenza virus west nile". 

Da qui l'appello per chiedere una bonifica della zona: "Chi deve intervenire per riportare a condizioni onorevoli e sicure per la salute? Nel raggio di 200 metri insistono tre grandi RSA piene di anziani e fragili".

redazione

