Furto in un negozio al centro commerciale Le Porte di Torino: arrestato un 43enne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Torino, un cittadino cubano di 43 anni per furto aggravato in concorso ai danni di un negozio di articoli sportivi situato all’interno del centro commerciale “Le Porte di Torino”, in corso Romania.

L’intervento è nato in seguito a una segnalazione della Centrale Operativa, che ha inviato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso l’esercizio commerciale, dove due persone erano state fermate dal personale di sicurezza dopo essersi rese responsabili di un furto.

Gli addetti alla vigilanza hanno riferito agli operatori di conoscere già la coppia, che si sarebbe presentata nel punto vendita con frequenza pressoché quotidiana nelle prime ore di apertura per sottrarre capi d’abbigliamento. Anche in questa occasione, i due si sono introdotti nel negozio occultando numerosi articoli all’interno di zaini. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, sono stati fermati da personale della sicurezza. In quei frangenti è la donna però a darsi alla fuga, mentre l’uomo è stato trattenuto dagli addetti.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che i capi d’abbigliamento sottratti, del valore complessivo di circa 1000 euro, erano stati schermati con fogli di carta in alluminio per eludere il sistema di antitaccheggio. La merce, risultata integra, è stata restituita al responsabile del punto vendita.

La successiva perquisizione personale nei confronti dell’uomo ha consentito inoltre di rinvenire, all’interno del suo portafoglio, tre fogli di carta in alluminio analoghi a quelli utilizzati per schermare i dispositivi antitaccheggio.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso le camere di sicurezza del Commissariato di Polizia San Paolo, in attesa dell’udienza di convalida.



