Barriera Milano, tentano la fuga a bordo di uno scooter rubato: arrestati due diociottenni

Arrestati due diciottenni che dopo aver ignorato l’alt si sono dati alla fuga a bordo di un motorino rubato. I due sono stati denunciati dalla Polizia anche per ricettazione in concorso.

I fatti risalgono ai giorni scorsi. Nelle prime ore del pomeriggio, i poliziotti del Commissariato di Barriera Milano hanno notato sul controviale di corso Novara, all'altezza di corso Palermo, uno scooter 125 con due giovani a bordo; il passeggero aveva in mano qualcosa, che si rivelerà successivamente essere la targa del motociclo stesso.

I poliziotti hanno intimato loro l’alt sia a voce che con l’apposito dispositivo di segnalazione manuale, per procedere a un controllo, ma il conducente si è defilato, imboccando contromano via Lombardore.

Nonostante l’accensione di sirene e lampeggianti, i due hanno continuato la fuga per le vie del quartiere, incuranti della volante che ne seguiva gli spostamenti. Il passeggero dava al conducente indicazioni sulla posizione della pattuglia di polizia e sulle possibili vie di fuga da imboccare.

Grazie al coordinamento operato dalla Centrale Operativa, entrambi i fuggitivi sono stati fermati da una pattuglia dell’UPGSP in via Como, dopo aver abbandonato il mezzo, i caschi e la targa dello scooter in un’altra via e aver tentato di dileguarsi a piedi.

Lo scooter è risultato poi il provento di furto, a opera di ignoti, qualche giorno addietro. Uno dei giovani è stato trovato in possesso di un cacciavite, sottoposto a sequestro, in quanto presumibilmente utilizzato per l’accensione e lo spegnimento del mezzo, il cui nottolino risultava asportato.

I due soggetti sono stati entrambi tratti in arresto per non essersi fermati all’alt intimato dalla Polizia e denunciati in concorso per ricettazione. Al conducente, privo di patente, sono state contestate numerose infrazioni al CdS per le manovre azzardate eseguite.