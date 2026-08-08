Incendi boschivi: continuano le azioni di contrasto dei vigili del fuoco nel Torinese

Proseguono le azioni di contrasto agli incendi boschivi che stanno severamente colpendo la nostra regione da parte dei vigili del fuoco.

Il coordinamento di risorse e mezzi è strategico per riuscire a contenere i fronti delle fiamme. Spesso i soccorritori si trovano ad operare in zone ripide e in quota, dove allestiscono vasche per il rifornimento della benna, il grande secchio in tela agganciato all’elicottero.

Nel Torinese i fronti attivi sono a Valprato Soana, dove dal 30 giugno è presente una fumaiola e a Valprato Ingria, dove dal 3 agosto è attivo un incendio di sottobosco in quota con due fumaiole sul fronte nord-est. Non danno preoccupazione perché non minacciano nè bosco nè abitazioni.