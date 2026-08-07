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Cronaca | 07 agosto 2026, 20:27

Fiamme da un appartamento all'ultimo piano, paura in zona Filadelfia

L'allarme lanciato tempestivamente da un residente dello stabile

L'incendio si è sviluppato ai piani alti del palazzo

L'incendio si è sviluppato ai piani alti del palazzo

Momenti di paura nella prima serata di oggi, venerdì 7 agosto 2026, tra corso Unione Sovietica e piazza San Gabriele di Gorizia, in zona Filadelfia. Secondo ai primi accertamenri sarebbe divampato un incendio all'ultimo piano di una palazzina residenziale.

Una residente ha scattato una foto che mostra una densa colonna di fumo nero uscire dall'abitazione.

La chiamata ai soccorsi e l'allarme dei residenti

A far scattare l'allarme sono stati gli stessi abitanti dello stabile, oltre a diversi passanti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Redazione

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