Intervento nel pomeriggio da parte dei vigili del fuoco di Torino a Pianezza in via Moncenisio per l’incendio di un tetto in un’abitazione indipendente.
Sul posto sono intervenute sei squadre che hanno contenuto ed estinto l’incendio prima di mettere in sicurezza la zona.
Non si registrano persone coinvolte.
Cronaca | 10 agosto 2025, 22:55
Tetto in fiamme in una casa a Pianezza: l’intervento dei vigili del fuoco
L’incendio in via Moncenisio
