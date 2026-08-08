Arriva l'eclissi di sole, tutti a Superga: GTT rafforza le corse per la collina

Mercoledì, 12 agosto anche Torino sarà teatro di un'eclissi parziale di Sole di rara intensità, che prenderà avvio a ridosso delle 19,30, per poi toccare il suo apice — con il disco solare oscurato al 93% — intorno alle 20,21. Un evento di questa portata non si verificava da tempo, e non tornerà a ripetersi presto con la stessa intensità: la prossima occasione utile, nel 2027, arriverà infatti a coprire solo circa metà del Sole. Un'occasione da non perdere, difficile da ripetersi nei prossimi anni.

L'ultima grande eclissi nel 1999

Chi ricorda l'ultima grande eclissi vista in città, quella dell'11 agosto 1999, troverà però questa volta una condizione diversa. Allora il fenomeno si era verificato in piena mattinata, con il Sole alto sull'orizzonte e visibile praticamente da ogni angolo della città. Questa volta, invece, l'eclissi coinciderà quasi con il tramonto, con il Sole basso e orientato verso ovest: per assistervi sarà quindi necessario trovarsi in un punto con visuale libera in quella direzione, condizione che i luoghi più panoramici della città — in particolare la collina torinese e la zona di Superga — permettono di soddisfare senza difficoltà.

Gtt potenzia il servizio

Per permettere a cittadini e visitatori di raggiungere questi luoghi in modo semplice e sostenibile, Città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti con la collina, che si affianca al progetto dei Corridoi Verdi avviato per incentivare la mobilità sostenibile verso le aree collinari.

Il servizio della linea 79B metterà a disposizione più corse lungo la serata, con partenze da Sassi alle ore 18, 19 (entrambe con prolungamento a Baldissero Torinese), 19,13, 19,47, 20, 20,52, 21 e 21,33. Da Superga si potrà ripartire alle ore 18,38, 19,30, 19,38, 20,30, 20,40, 21,09, 21,30 e 22,00; per le partenze delle 18,38 e 19,38 la fermata da utilizzare sarà il Bivio Tabaccaio. In base all'afflusso di pubblico, anche il percorso delle altre corse potrà essere rimodulato con capolinea al Bivio Tabaccaio, la gestione dell'esercizio sarà coordinata sul posto da personale dedicato. La fermata di riferimento è "Geisser": la numero 2690 in direzione Superga e la numero 3323 in direzione Sassi.

Apertura straordinaria per la cremagliera

Sarà attiva con apertura straordinaria anche la storica tranvia a cremagliera Sassi-Superga, che offrirà corse ogni ora — da Sassi dalle 10:00 alle 21:00 e da Superga dalle 10:30 alle 21:30.