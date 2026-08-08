Emergenza idrica, Scajola e Cirio: "Strategia comune tra i nostri territori"



L’emergenza idrica e la programmazione per la gestione dell’acqua sono stati al centro dell’incontro che si è svolto oggi al Palazzo Civico di Imperia tra il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Nel corso del confronto è stata sottolineata la stretta collaborazione già in essere tra Piemonte e Liguria nella gestione delle risorse idrica, nella prevenzione e nella risposta alle emergenze, a partire da quella degli incendi boschivi in corso da settimane.

Anche in questi giorni, infatti, la cooperazione tra i due territori trova una concreta applicazione anche nell’attività dei canadair impegnati nello spegnimento dei roghi attivi sulle Alpi Marittime, che si approvvigionano di acqua nelle acque del Mar Ligure.

Al centro dell’incontro anche la programmazione di medio e lungo periodo, con particolare attenzione alla realizzazione e alla valorizzazione degli invasi nell’area delle Alpi Marittime, anche alla luce della prossima programmazione europea 2028-2034. Per approfondire questi temi e definire un piano d’azione concreto, il presidente Cirio e il sindaco Scajola hanno concordato di promuovere a Imperia, il prossimo autunno, un momento di confronto operativo dedicato alla gestione e alla realizzazione degli invasi, coinvolgendo i territori e le istituzioni interessate.

Cirio e Scajola hanno condiviso anche l’esigenza che tali interventi vengano inseriti nell’elenco delle opere strategiche di interesse nazionale, in modo da evidenziarne l’urgenza e la rilevanza nelle strategie nazionali di sviluppo dei territori e per rendere più semplici e veloci le fasi autorizzative, burocratiche e di realizzazione.

«L’incontro di oggi va nella direzione di rafforzare la collaborazione istituzionale tra i nostri territori con un attenzione particolare alla gestione e alla prevenzione delle emergenze idriche con cui ci confrontiamo tutti da settimane. Oltre alla gestione dell’emergenza, che ci vede già lavorare insieme, abbiamo condiviso la volontà di lavorare insieme sulla programmazione infrastrutturale a lungo termine: in autunno, organizzeremo a Imperia, un momento di confronto operativo per fare il punto sulla realizzazione e sulla gestione degli invasi nella zona delle Alpi Marittime, anche in vista della prossima programmazione europea 2028-2034 che potrà rappresentare un’importante fonte di finanziamento. Siamo convinti che sul tema degli invasi si debba superare le preclusioni ideologiche che hanno caratterizzato tanti degli ultimi anni, perché il cambiamento climatico rende evidente a tutti che dobbiamo ragionare in maniera lungimirante sulla gestione dell’acqua. In questo contesto riteniamo importante che gli invasi vengano inseriti nell’elenco degli interventi strategici di interesse nazionale: un passaggio fondamentale per sbloccare e semplificare i relativi iter autorizzativi e dare finalmente tempi certi alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il futuro dei nostri territori», dichiarano il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.