Un nuovo incidente ai tumpi della Val Pellice: giovane portato in elisoccorso al Cto

Nuovo incidente nei tumpi della Val Pellice. Mentre a luglio un giovane si era fatto male nel torrente Guicciard di Bobbio Pellice, questa volta il fatto è accaduto nel vallone Mugniva tra Luserna San Giovanni e Rorà, altro luogo della valle famoso per le pozze d'acqua lungo in torrente.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 agosto, un ragazzo si è ferito gravemente dopo essersi tuffato in acqua da circa sette metri di altezza, probabilmente andando a sbattere contro una roccia del fondale. Allertati i soccorsi tra le 17,30 e le 18 sono intervenuti sul posto l'elisoccorso, l'ambulanza e il soccorso alpino. Il giovane è stato portato all'ospedale Cto di Torino.

“È importante tenere sempre presente che i tumpi non sono ambienti controllati e che la loro portata d'acqua può cambiare molto nel giro di poco tempo, soprattutto in periodi siccitosi come questo” avverte la sindaca di Rorà, Claudia Bertinat.