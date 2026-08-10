Auto piomba nel dehor di un bar a Sauze d'Oulx: due feriti gravi al Cto

Un pomeriggio di pre-Ferragosto segnato dalla paura in val Susa. Poco prima delle 18 un'automobile è piombata nel dehors di un bar a Jouvenceaux, frazione di Sauze d'Oulx, travolgendo le persone sedute. Ad avere la peggio sono stati due clienti, un uomo di 78 anni e una donna di 76, le cui condizioni sono apparse subito serie.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto con un'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso del Servizio Regionale. I due feriti, che nell'impatto hanno riportato diversi traumi, sono stati stabilizzati sul posto dal personale medico.

Vista la gravità delle lesioni riportate, entrambi sono stati trasportati d'urgenza in elicottero all'ospedale CTO di Torino, dove sono stati ricoverati in codice rosso. Restano ora da chiarire la dinamica esatta e le cause che hanno portato l'auto a finire fuori controllo travolgendo il dehors.