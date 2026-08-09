Mala movida, Borgo Rossini: due arresti, controlli su 260 persone, una denuncia

Nel finesettimana, hanno avuto luogo controlli straordinari del territorio ad alto impatto coordinati dalla Polizia di Stato nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno della “movida”.

L’attività è iniziata venerdì sera e ha visto una presenza rafforzata delle Forze di polizia in Borgo Rossini, ove insistono numerose attività commerciali che richiamano soprattutto durante il weekend centinaia di avventori. I controlli sono stati intensificati a seguito dell’incremento di fenomeni di microcriminalità registrati di recente ed in previsione dell’emanazione nelle prossime settimane dell’ordinanza prefettizia che individuerà la predetta area come zona a cosiddetta “vigilanza rafforzata”, oggetto di esame durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I servizi sono stati, inoltre, estesi anche ad altre particolarmente interessate da afflusso di persone, come piazza Santa Giulia, Corso Brescia, corso Novara, via Maria Ausiliatrice, Lungo Dora Firenze, Porta Palazzo, Piazza Vittorio Veneto.

Complessivamente in queste zone, recentemente interessate da segnalazioni, giunte anche sulla applicazione YouPol della Polizia di Stato, relative a fenomeni di spaccio e di microcriminalità, soprattutto in corrispondenza di locali commerciali aperti anche fino a tarda notte, sono stati controllati 12 esercizi commerciali, fra cui minimarket, pizzerie kebab, sale giochi e bar.

L’attività ha portato all’identificazione di 260 persone e al controllo di 12 esercizi pubblici; per 6 di essi sono scattate sanzioni per circa 4000 € in merito a diverse violazioni amministrative, fra cui la vendita delle bevande in vetro e di alcolici oltre l’orario consentito, alcune carenze igieniche e per occupazione del suolo pubblico.

Ai controlli hanno concorso operatori del Reparto Mobile di Torino, del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, della Squadra Mobile torinese, della Polizia Amministrativa e Sociale, nonché personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’unità cinofila della Polizia di Stato ha consentito di rinvenire e sequestrare delle piccole quantità di cannabinoidi abbandonate da ignoti in aree verdi; contestati complessivamente 3 illeciti amministrativi per il possesso di stupefacente.

Due persone sono state arrestate da personale della Squadra Volante per aver tentato, in concorso, di strappare una collana in oro a una donna in Piazza della Repubblica, poco prima della mezzanotte. Una terza è stata denunciata per reati contro il patrimonio.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.