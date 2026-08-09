Addio al campione olimpico Livio Berruti: vinse l’oro nelle Olimpiadi del 1960

È morto a 87 anni il campione olimpico Livio Berruti.

A darne la notizia l’Ansa. Berruti, nato a Torino nel 1939, ha conquistato nel 1960 alle Olimpiadi di Roma. Una volta conclusa la carriera sportiva, aveva lavorato nel mondo della comunicazione pubblicitaria, prima da Ermenegildo Zegna e poi alla FIAT. Nel 2006 è stato uno degli otto italiani a portare la bandiera olimpica durante la cerimonia di chiusura dei xx giochi olimpici invernali a Torino.

“Con la scomparsa di Livio Berruti Torino e l’Italia perdono un grande campione, capace di incarnare profondamente i valori olimpici e sportivi. Dopo essere divenuto noto in tutto il mondo per il risultato alle Olimpiadi di Roma nel 1960 fu tra i protagonisti più attivi quando la fiaccola olimpica si accese nella nostra città, nel 2006, ricordandoci che le Olimpiadi sono un momento di sport ma anche un potente messaggio di fratellanza e di pace in tutto il mondo. A nome della Città di Torino desidero esprimere le condoglianze più sentite alla famiglia e ai suoi cari” lo ricordo il sindaco, Stefano Lo Russo.

I funerali saranno in forma privata.