Corso Regina Margherita, donna rapinata da due uomini in monopattino: arrestati dalla Polizia

La Polizia ha arrestato due cittadini marocchini, rispettivamente di 22 e 24 anni, che devono rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso. L'allarme era arrivato da corso Regina Margherita, dove era stata segnalata una rapina ai danni di una donna, durante la quale due giovani a bordo di un monopattino elettrico, dopo averle strappato una collana in oro dal collo, si erano dati alla fuga verso la zona nord della città.



Le Volanti hanno intercettato in corso Giulio Cesare un monopattino con a bordo due soggetti che corrispondevano alle descrizioni fornite. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di sfuggire al controllo percorrendo diverse vie, ma sono stati raggiunti e bloccati in Lungo Dora Napoli.

Nel corso della perquisizione personale, il conducente del monopattino è stato trovato in possesso della collana, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria e il monopattino è stato sottoposto a sequestro.



Entrambi irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di un ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, oltre a essere arrestati per rapina aggravata in concorso, i due sono stati anche denunciati per violazione della normativa sull'immigrazione.