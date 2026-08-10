Cappelli vistosi, liti tra vicini, cocaina nei calzini e tra le gomme da masticare: cinque arresti insoliti per droga

Un vistoso cappello da donna, in stile tirolese, indossato dalla persona che si trovava in quel momento al volante di una vettura di grosse dimensioni. Ecco cosa ha attirato, nei giorni scorsi, l'attenzione dei carabinieri nella zona tra Chieri e Pino Torinese. I militari, insospettiti anche da una brusca manovra del veicolo, hanno fermato il mezzo all’altezza di corso Chieri, in direzione di Pino Torinese.

Tutta colpa del cappello

Al volante, c'era un uomo di origine nordafricana e che si trova agli arresti domiciliari. Con lui, un passeggero centrafricano. Entrambi appaiono visibilmente nervosi durante le fasi del controllo. Controllo durante il quale i militari hanno rinvenuto nell’auto, nascosti in una borsa frigo, 2,,3 kg di cocaina, 4.200 euro in contanti e un’accetta. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati al carcere Lorusso e Cutugno.

Lite tra vicini e marijuana

A Cuorgnè, invece, in Frazione Salto, i carabinieri hanno arrestato un anziano di 72 anni che nel suo giardino coltivava 17 piante di canapa, di cui 5 con infiorescenze. L'uomo era inoltre in possesso di diversi barattoli in vetro con all’interno marijuana, dal peso di oltre mezzo chilo Le piante, successivamente estirpate, hanno rivelato un peso complessivo rilevante, pari a ben 9,9 chili. A portare i carabinieri in quella zona, peraltro, era stata una casualità: una banale lite tra vicini. L’anziano, infatti, aveva appiccato un fuoco di sterpaglie nel terreno del vicino di casa, scatenando il dissidio con l'uomo che aveva richiesto l’intervento dei militari. L’anziano è stato poi collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Cocaina nel calzino...

Sostanze stupefacenti alla base dei guai anche di un 48enne residente nella prima cintura. L’uomo, sorpreso a cedere nei pressi della sua abitazione 0,71 grammi di cocaina, al suo ritorno a casa ha pensato di nascondere altra sostanza stupefacente (circa 76 grammi) all’interno di un calzino riposto nel portaombrelli del vano condominiale. I militari hanno potuto poi attribuirne il possesso all'uomo a seguito del rinvenimento dell’altro calzino, per marca e caratteristiche identico a quello nascosto nel portaombrelli. Nell’abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione e 830 euro in contanti. Anche per questa persona sono scattati i domiciliari.

...e tra le gomme da masticare

A Nole Canavese, infine, è stato arrestato in flagranza un uomo di 73 anni sorpreso a cedere della sostanza stupefacente ad una donna. Al momento del controllo, nell'auto dell'uomo è stato rinvenuto un involucro termosaldato di cocaina. La perquisizione si è poi estesa presso l'abitazione dell'anziano, dove i carabinieri hanno trovato, all’interno di un pacchetto di gomme di masticare, altri 18 grammi circa di cocaina, 16 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento, 1.650 euro in contanti e diversi manoscritti riportanti importi e nominativi di presumibili clienti. L’uomo risulta attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.