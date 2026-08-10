Intesa Sanpaolo assicurazioni: la produzione lorda chiuse sopra quota 10 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni del 29 luglio 2026, sotto la presidenza di Riccardo Ranalli e sotto la direzione dall’amministratore delegato Virginia Borla – responsabile anche della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – ha approvato i risultati al 30 giugno 2026. Gli stessi riguardano il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo1 (esclusa pertanto Fideuram Vita) e il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni riferito alle società soggette a Direzione Unitaria2, comprensivo quindi di Fideuram Vita.



“La performance del primo semestre – commenta Virginia Borla, AD di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Resp. Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – conferma la capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni di accompagnare famiglie e imprese in un contesto in continua evoluzione, rispondendo in modo efficace ai loro bisogni di protezione, risparmio e investimento. La crescita registrata nelle principali linee di business – Vita, Previdenza, Salute, Protezione – riflette la qualità della nostra offerta, la forza del modello distributivo di bancassicurazione e la fiducia che i clienti continuano

a riconoscerci".



I risultati consolidati al 30 giugno 2026 del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, comprensivo delle società soggette a Direzione Unitaria, registrano una buona performance reddituale, a conferma della validità della strategia di gestione del Gruppo Assicurativo. La produzione lorda vita si attesta a 10.081,0 €/mln, in aumento rispetto a 8.630,4 €/mln registrati al 30 giugno 2025, evidenziando un incremento del +16,8% da attribuire all’aumento della raccolta delle polizze Unit Linked +29,8%, delle polizze riferite alla Previdenza +26,8% e delle polizze Tradizionali +4,7% (il Gruppo Intesa Sanpaolo

Assicurazioni, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia una produzione lorda vita di 7.510,8 €/mln al 30 giugno 2026, rispetto a 6.331,4 €/mln registrati al 30 giugno 2025, con un incremento del +18,6%, da attribuire all’aumento della raccolta delle polizze Unit Linked +43,1%, delle polizze relative alla previdenza +26,4% e delle polizze Tradizionali del +2,7%).



La nuova produzione vita si attesta a 9.897,4 €/mln, in aumento rispetto a 8.464,6 €/mln del 30 giugno 2025, registrando un incremento del +16,9% (il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia una nuova produzione vita pari a 7.351,8 €/mln al 30 giugno 2026, in aumento rispetto a 6.181,7 €/mln del 30 giugno 2025, registrando un incremento del +18,9%). I premi del business protezione sono stati pari a 916,5 €/mln, in aumento del +6,3% rispetto al 30 giugno 2025. I premi del comparto non motor (esclusi i prodotti legati al

credito) sono risultati in crescita del +8,0%, trainati principalmente dalle linee di prodotti Salute e Infortuni, Imprese e Casa e Famiglia.

ll risultato netto consolidato del Gruppo assicurativo si attesta a 565,1 €/mln in aumento del +9,8% rispetto a 514,7 €/mln del 30 giugno 2025 (Il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia un utile netto consolidato di 505,8 €/mln al 30 giugno 2026 in aumento di +11,3%, rispetto ai 454,3 €/mln registrati al 30 giugno 2025).

Gli asset under management3 risultano in crescita a 186.527,1 €/mln, rispetto a 182.283,9 €/mln rilevati al 31 dicembre 2025 (il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, riferito alle

sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia asset under management pari a 136.690,2 €/mln al 30 giugno 2026 rispetto a 135.289,9 €/mln del 31 dicembre 2025).



Il patrimonio netto si attesta a 7.575,3 €/mln e risulta in aumento di +573,8 €/mln rispetto a 7.001,5 €/mln della chiusura dell’esercizio 2025 (il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, 30 giugno 2026 evidenzia un patrimonio netto di 6.543,1 €/mln, in aumento di +515,5 €/mln, rispetto a 6.027,6 €/mln del 31 dicembre 2025).

Il Solvency Ratio regolamentare al 30 giugno 2026 è pari al 248% e per Intesa Sanpaolo Assicurazioni individuale è pari al 265% (per il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, il solvency ratio è pari al 258%).

