Bloccata la "via dello shisha": stroncato a Torino giro d'affari da 40mila euro [VIDEO]

Tre quintali di tabacco illegale, un laboratorio clandestino tra le colline di Alba e una rete di distribuzione pronta a servire la movida torinese: si è chiusa con un arresto e il sequestro di un'intera filiera abusiva l'operazione che ha scoperto oltre 325 chilogrammi di melassa da narghilè non a norma.

​Il controllo nel centro di Torino

​Tutto è iniziato nel quartiere Borgo Nuovo di Torino, quando un furgone guidato da un quarantenne di origini marocchine è stato fermato per un controllo nell'ambito dei servizi di monitoraggio economico del territorio. L'ispezione all'interno del mezzo ha rivelato la presenza di circa 260 chilogrammi di tabacco per narghilè, accuratamente nascosti sotto un carico di vecchi arredi e tappezzeria. La merce era del tutto priva dei contrassegni dei Monopoli di Stato, obbligatori per i prodotti soggetti ad accisa, e non riportava le avvertenze previste dalla legge per la tutela dei consumatori.

​La scoperta dell'opificio ad Alba

​Le successive verifiche hanno permesso di risalire fino a un appartamento di Alba adibito a vero e proprio laboratorio di produzione. La perquisizione del locale ha portato al rinvenimento di altri 65 chilogrammi di tabacco di contrabbando, già confezionato e verosimilmente destinato ai circoli privati del capoluogo piemontese, i noti "shisha bar". Oltre al prodotto finito, sono stati messi sotto sequestro i macchinari utilizzati per la lavorazione, come impastatrici e apparecchiature per l'imballaggio, insieme a ingenti quantitativi di materie prime, tra cui aromi, tabacco grezzo e diverse taniche di glicerina alimentare, un componente fondamentale per la corretta combustione del tabacco.

​I profitti illeciti e le accuse

​L'operazione ha consentito di sottoporre a sequestro l'intera catena di produzione. Se immesso sul mercato, il tabacco avrebbe garantito un profitto illecito superiore ai 40.000 euro, con un'evasione delle accise pari a 23.000 euro. L'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale "Lo Russo e Cutugno" di Torino. Ora dovrà rispondere dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti e ricettazione.