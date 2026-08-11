Senza casco né assicurazione: tra Porta Nuova e San Salvario scatta il sequestro per 12 monopattini

Una raffica di controlli sulla micromobilità elettrica ha portato al sequestro di ben 12 monopattini su 20 verificati a Torino, nel corso di un servizio straordinario ad alto impatto condotto tra l’area di Porta Nuova, Barriera Nizza e San Salvario. L’operazione, disposta dal questore Massimo Gambino per contrastare illegalità e degrado nelle zone a forte presenza di cittadini e pendolari, ha visto un focus serrato sul rispetto del codice della strada per i mezzi a due ruote, inserito in un più ampio dispositivo di sicurezza che ha prodotto anche allontanamenti, espulsioni e verifiche su attività commerciali.

Il bilancio sulla micromobilità: multe per casco e assicurazione

Gli accertamenti sui monopattini elettrici hanno fatto emergere complessivamente 28 infrazioni, per un ammontare di circa 2.500 euro di sanzioni. Nello specifico, 14 violazioni sono state contestate per il mancato uso del casco, 6 per l’assenza della copertura assicurativa, 5 per la mancanza del contrassegno identificativo e 3 per irregolarità tecniche riguardanti la potenza del veicolo.

Allontanamenti per degrado e verifiche sugli stranieri

Accanto ai controlli stradali, l’attività ha presidiato i punti più esposti a fenomeni di degrado urbano. Tra via Nizza, via Belfiore e via Berthollet sono stati emessi quattro ordini di allontanamento di 48 ore verso altrettanti cittadini stranieri sorpresi a importunare gli automobilisti nei parcheggi e a consumare alcolici bloccando i marciapiedi. Un cittadino senegalese irregolare è stato accompagnato in questura per l’avvio dell'espulsione, mentre un altro straniero è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per aver rifiutato di fornire i propri documenti.

Sanzioni nei negozi di alimentari

Le verifiche hanno toccato anche il commercio di vicinato. In via Nizza, la Guardia di Finanza ha sanzionato con 300 euro il titolare di un esercizio di generi alimentari, colpevole di non aver emesso lo scontrino fiscale per la vendita di bevande alcoliche.

Posti di blocco e sequestri di auto

Il monitoraggio della viabilità è stato completato da tre posti di controllo posizionati in corso Galileo Galilei, corso Massimo d’Azeglio e corso Maroncelli, con 164 persone identificate e 31 veicoli ispezionati. Tra questi, un’autovettura è stata sequestrata poiché priva di assicurazione, con una multa superiore agli 850 euro per il conducente. L'intervento è stato coordinato dal Commissariato Barriera Nizza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, delle unità cinofile antidroga, del Reparto Mobile, della Polfer, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.