Tassi, volpi e cinghiali: gli incontri più frequenti in collina dopo il tramonto

Chi percorre le strade della collina torinese nelle ore serali o durante la notte potrebbe imbattersi in incontri tutt'altro che insoliti. Non solo cinghiali, ma anche tassi, volpi e altri animali selvatici fanno ormai parte del paesaggio delle aree verdi che circondano la città, spingendosi sempre più spesso fino alle carreggiate.

L'ultimo “avvistamento” lungo strada Val Pattonera, nella Circoscrizione 8. Nella foto scattata dall’automobilista in transito si vedono tre cinghiali attraversare con calma la strada, illuminati dai fari dell'auto, prima di scomparire nella vegetazione.

Ma i cinghiali non sono gli unici protagonisti della notte. Nelle stesse zone è infatti possibile avvistare anche volpi, sempre più abituate alla presenza dell'uomo, e tassi, animali schivi dalle abitudini esclusivamente notturne che escono dalle loro tane alla ricerca di cibo.

La presenza di questi animali è favorita dalla vicinanza con i boschi della collina e del Parco della Collina di Superga, oltre che dalle temperature più miti (ma neanche tanto) che caratterizzano le ore notturne. Il caldo intenso delle ultime settimane spinge infatti molte specie a muoversi soprattutto dopo il tramonto.

Per gli automobilisti, però, questi incontri richiedono particolare prudenza. L'attraversamento improvviso di un cinghiale o di un altro animale selvatico può provocare incidenti anche gravi. Per questo motivo, nelle strade collinari è consigliabile moderare la velocità nelle ore serali, prestando attenzione soprattutto nei tratti poco illuminati e in prossimità delle aree boschive.



