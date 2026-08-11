Agosto nero per i ciclisti torinesi. Dopo i fatti gravissimi dei giorni scorsi, a Lanzo, un altro episodio vede un appassionato delle due ruote rischiare la vita. Si tratta dell'uomo che intorno alle 12.30 di oggi è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero in strada alla Vetta della Maddalen.
Secondo le prime ricostruzioni, lo sportivo si è scontrato contro un palo. Sul posto è intervenuto il Servizio regionale di elisoccorso che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato al CTO in codice rosso.
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Cronaca | 11 agosto 2026, 14:05
Agosto nero per i ciclisti torinesi: con la bici si schianta contro un palo alla vetta della Maddalena
L'intervento del 118 intorno alle 12.30: l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Cto con l'elisoccorso
Agosto nero per i ciclisti torinesi. Dopo i fatti gravissimi dei giorni scorsi, a Lanzo, un altro episodio vede un appassionato delle due ruote rischiare la vita. Si tratta dell'uomo che intorno alle 12.30 di oggi è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero in strada alla Vetta della Maddalen.
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