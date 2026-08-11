Grigliate sul prato e bivacchi, è il solito allarme sicurezza al parco Peccei

Fuochi sull'erba secca, bivacchi e il cibo che avanza abbandonato dove capita. Non se la passa bene il parco Peccei, il polmone verde di Barriera di Milano spesso scambiato per un accampamento improvvisato. A sollevare il caso è un duro attacco social firmato da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che denuncia una situazione al limite della vivibilità.

La denuncia: "Parco trasformato in un campeggio"

Secondo quanto riportato anche da molti residenti, l'area verde sarebbe stata presa d'assalto nell'ultimo fine settimana da un gruppo di persone di etnia nomade - già note per la loro presenza nel vicino quartiere Regio Parco - che avrebbero messo in piedi un vero e proprio accampamento improvvisato.

A preoccupare i cittadini non è solo la sosta impropria, ma soprattutto i comportamenti incivili segnalati all'interno del parco. Tra questi, l'accensione di grigliate direttamente sul manto erboso ingiallito dal caldo, con un evidente ed elevato rischio di incendi, e l'uso improprio delle fontanelle pubbliche, utilizzate come docce a cielo aperto e per l'igiene personale, con tanto di rasoi usati gettati nelle caditoie a rischio intasamento.

"Dopo la Colletta e il Sempione ora tocca al povero Peccei essere bistrattato - così Marino -. Chiediamo interventi drastici e sanzioni severe per porre fine alla situazione, compreso il sequestro dei mezzi utilizzati per gli accampamenti abusivi".