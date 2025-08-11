Smantellato giro di spaccio di droga in un'area industriale di Nichelino



A Nichelino, la Polizia di Stato della Squadra Mobile di Torino ha arrestato due cittadini albanesi e una cittadina italiana per detenzione ai fini di spaccio di oltre 11 chilogrammi di cocaina.

In particolare, da attività info-investigative, gli investigatori avevano scoperto che nei pressi dell’area industriale di Nichelino potesse avvenire una compravendita di droga. Hanno perciò organizzato un mirato servizio di osservazione. A distanza di qualche ora, sono sopraggiunte quasi in concomitanza, due macchine con a bordo tre persone: mentre una delle due auto restava ferma all’interno di un’area di parcheggio difronte a un cascinale, l’altra effettuava un giro circospetto prima di ricongiungersi alla prima; la circostanza ha insospettito ulteriormente gli investigatori.

L’uomo nella macchina arrivata per seconda, dopo essere uscito dall’abitacolo con una busta di nylon in mano, si è avvicinato all’altro veicolo e, pochi istanti dopo, è tornato sui propri passi per mettere la stessa busta all’interno della propria auto.

A quel punto, gli agenti sono intervenut ìi per procedere al controllo dei tre soggetti.

Nel corso della perquisizione, all’interno della busta di nylon sono stati rinvenuti circa 7,7 chilogrammi di cocaina suddivisi in panetti; ulteriori 3,5 chilogrammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo sono stati trovati all’interno dell’auto parcheggiata per prima nell’area di sosta, in parte occultati in un vano costruito artigianalmente sotto il sedile passeggero.

Nel corso delle operazioni, estese anche al cascinale vicino, del quale uno dei tre arrestati possedeva la chiave di accesso, sono stati anche sequestrati 4.800 euro e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell’arresto, per tutti e tre gli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.