Uomo travolto dalle fiamme mentre brucia le sterpaglie: ricoverato al Cto in codice rosso

E' stato travolto dalle fiamme mentre stava bruciando delle sterpaglie nel proprio orto: un anziano di 85 anni è ora ricoverato al Cto in codice rosso.

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Gerbole di Rivalta. L'uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo delle fiamme, che hanno in pochi secondi invaso il terreno attiguo, ancora incolto, bruciando totalmente un'area di circa 3.000 mq.

Alla vista dell'incendio, alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti così come l'elisocorso. Le fiamme sono così state domate.

L'uomo, che nel frattempo aveva tentato di fermare da solo la propagazione dell'incendio, è rimasto ustionato e intossicato. E' così stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza presso l'ospedale Cto, dove è sotto osservazione.