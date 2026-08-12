Contrasto crimine transfrontaliero: 8678 controlli su persone e 1636 sui mezzi



Prosegue e si rafforza la cooperazione tra la Polizia di Stato e quella francese nel contrasto alla criminalità transfrontaliera e nel controllo del territorio lungo la fascia di confine del versante torinese, attraverso un'intensificazione delle attività operative e del coordinamento istituzionale.

Nei mesi di giugno e luglio 2026 il Settore di Polizia di Frontiera di Bardonecchia, di recente interessato da importanti novità, ha effettuato 8678 controlli su persone e 1636 controlli su autoveicoli.

Nell'ambito delle consolidate iniziative di collaborazione tra i due Paesi, è stato ulteriormente implementato il dispositivo delle pattuglie congiunte sul retrovalico, cui si affianca la programmazione di servizi congiunti con cadenza mensile, finalizzati a rafforzare il presidio del territorio, prevenire e contrastare i fenomeni illeciti e garantire una più efficace gestione delle dinamiche transfrontaliere.

Contestualmente, il Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha intensificato i rapporti di collaborazione con la Police aux Frontières (PAF) di Modane e Monginevro attraverso periodici incontri bilaterali, finalizzati al consolidamento dello scambio informativo, al coordinamento operativo e alla pianificazione di iniziative congiunte.



