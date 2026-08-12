Maxi blitz a Barriera di Milano: Parco Sempione accerchiato dalla Polizia, otto arresti

Otto arresti, diciannove denunce, un chilo di droga sequestrato e 250 persone identificate: è il bilancio del maxi blitz che ieri ha blindato il quartiere Barriera di Milano a Torino. Dal pomeriggio fino a tarda sera, un imponente schieramento della Polizia di Stato — supportato da droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo e moto "Nibbio" — ha cinturato l'intera area tra Parco Sempione, l'ex deposito ferroviario e corso Giulio Cesare, chiudendo tutte le vie di fuga per un controllo a tappeto contro degrado e spaccio.

Il presidio dell'area verde e i sequestri di stupefacenti

L'intervento ha visto la chiusura simultanea di tutti gli accessi verso il parco e le piscine Sempione, l'ex deposito ferroviario e le vie limitrofe. Tra le circa 250 persone identificate, di cui 113 con precedenti di polizia e 112 straniere, otto sono finite in manette: cinque per reati legati allo spaccio di stupefacenti e tre in esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere. Altre diciannove persone sono state denunciate a vario titolo per occupazione abusiva di terreni ed edifici, violazioni della normativa sull'immigrazione e mancato rispetto delle misure di prevenzione.

Le perquisizioni hanno consentito di recuperare e sequestrare 296 grammi di cocaina e 660 grammi di hashish, in larga parte nascosti all'interno del complesso delle piscine Sempione, oltre a 13 grammi di eroina. Nei confronti dei soggetti controllati sono scattati 30 allontanamenti dall'area verde a vigilanza rafforzata e 13 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur) disposti dal Questore di Torino, Massimo Gambino. Dieci cittadini stranieri sono stati condotti in ufficio per accertamenti, portando all'allontanamento immediato dal territorio nazionale per tre di loro e al trasferimento di altri due presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri.

Controlli commerciali e verifiche alla stazione

L'attività ha interessato anche il tessuto commerciale del quartiere. Gli ispettori della Divisione PAS hanno passato al setaccio bar, minimarket e macellerie in corso Giulio Cesare, via Cervino, via Cravero e via Martorelli, comminando sanzioni per quasi 16.000 euro e denunciando un titolare per furto di energia elettrica. Parallelamente, il personale della Polizia Ferroviaria ha presidiato lo scalo di Torino Rebaudengo-Fossata, procedendo all'identificazione di 52 persone.

Sicurezza stradale, monopattini e interventi mirati

Sul fronte della viabilità, i posti di blocco predisposti da Polizia Stradale e Polizia Locale sulle arterie circostanti hanno registrato decine di verifiche su veicoli in transito e sanzioni a carico di 8 conducenti di monopattini elettrici.

Durante i controlli collegati al presidio, le Volanti sono intervenute in via Toscanini per sedare una violenta lite tra due uomini scaturita dal furto di uno zaino. Dagli accertamenti è emerso che il 36enne coinvolto doveva essere arrestato a causa di un aggravamento di misura cautelare disposto dal Tribunale, mentre il 27enne rivale non aveva rispettato un precedente ordine di espulsione. Infine, gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno fermato in flagranza altri due spacciatori, trovati in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi e di quasi 8.000 euro in contanti.

L'operazione, supportata dal Reparto Prevenzione Crimine e dal Reparto Mobile, si inserisce nel piano di monitoraggio costante del quartiere e verrà replicata nei prossimi giorni in altre zone sensibili della città.