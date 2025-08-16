 / Cronaca

Cronaca | 16 agosto 2025, 19:20

Vallette, sventato un altro tentativo di suicidio nella notte. Salvato un 19enne

Era da poco passata l’una quando il giovane ha cercato di togliersi la vita nel Padiglione C

Vallette, sventato un altro tentativo di suicidio nella notte. Salvato un 19enne

Questa notte, intorno alle 01:10, presso il padiglione C della Casa Circondariale di Torino, nella prima sezione, un detenuto diciannovenne di origine nordafricana ha tentato il suicidio nella sua cella, utilizzando un cappio rudimentale ricavato dalle lenzuola.


Il ragazzo si era appeso alle grate delle finestre, ma grazie al tempestivo intervento dell'agente di Polizia Penitenziaria, che stava effettuando un giro di controllo, la tragedia è stata  scongiurata.


L'agente, accortosi della situazione anomala, ha allertato immediatamente il compagno di cella che dormiva. Una volta accesa la luce, hanno notato il detenuto appeso alle grate delle finestre.
L'agente, entrato nella cella, anche grazie all'aiuto del compagno di detenzione, ha sollevato il detenuto  liberandolo dal cappio e salvandogli così la vita.


Come commenta Leo Beneduci segretario generale  dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), “si tratta dell'ennesimo esempio di professionalità e attaccamento al dovere fornito da un Poliziotto  Penitenziario ed è comunque un vero e proprio 'miracolo' che un appartenente al Corpo, nelle attuali condizioni di abbandono e di gravissima carenza di organico, di mezzi e di considerazione, mentre la maggior parte dei vertici regionali e nazionali dell'Amministrazione sono in ferie, riesca ancora a compiere azioni di vero e proprio 'eroismo" istituzionale”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium