Poliziotti liberi dal servizio arrestano un 49enne per furto aggravato e resistenza

​Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Torino un cittadino senegalese di 49 anni, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina impropria, furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per l'inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Torino.

L'intervento è scaturito dall'iniziativa di quattro appartenenti alle Forze dell'Ordine: due agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'UPGSP, un agente della Sottosezione Polizia Stradale di Bra e una carabiniera della Stazione Carabinieri di Santena.

I quattro operatori, mentre si trovavano liberi dal servizio, hanno notato un uomo uscire da un esercizio commerciale di via Roma facendo scattare le barriere antitaccheggio. Gli operatori, assistendo alla scena, si sono immediatamente qualificati e sono intervenuti in supporto al personale del punto vendita.

L'uomo ha fin da subito opposto resistenza, divincolandosi e scagliandosi contro gli operatori nel tentativo di guadagnare la fuga. Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, ha continuato a mantenere una condotta aggressiva rendendo necessario l'intervento di una pattuglia delle volanti dell'UPGSP.

All’interno della borsa in suo possesso i poliziotti hanno rivenuto numerosi articoli di provenienza furtiva sottratti poco prima da diversi esercizi commerciali della zona. In particolare, sono stati recuperati due paia di scarpe, un tagliacapelli asportato da un altro punto vendita e un completo d'abbigliamento sottratto da un ulteriore esercizio commerciale. L'intera refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi responsabili dei rispettivi punti vendita.

Dai successivi accertamenti effettuati è inoltre emerso che il quarantanovenne risultava inottemperante a un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Torino, tuttora in corso di validità.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato tratto in arresto e accompagnato presso le camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Torino.