Torta alla marijuana intossica otto ragazzi: il dolce sequestrato dai Carabinieri di Rivoli

In occasione del weekend di Ferragosto appena trascorso, in cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino ha intensificato i servizi di controllo del territorio sul capoluogo e sulla Provincia, viene reso noto il bilancio dell’attività, con un focus sulle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Con oltre 1200 militari impiegati e 559 pattuglie effettuate, sono state tratte in arresto 13 persone e denunciate all’Autorità Giudiziaria competente 45.

Eseguito anche un fermo d’indiziato di delitto dai militari della Compagnia di Moncalieri nei confronti di un uomo resosi responsabile di tentato furto aggravato continuato ai danni di due esercizi commerciali della cittadina.

Tra i veicoli controllati - oltre 2000 - spiccano quest’anno anche i monopattini.

Un arresto in flagranza è stato infatti operato dai Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia in Piazza Castello, proprio su un giovane che sfrecciava a bordo di un monopattino occultando 50 grammi hashish.

L’hashish risulta essere stata la sostanza stupefacente maggiormente sequestrata, con più di 70 grammi, seguita da alcune dosi di cocaina e marijuana. Quest’ultima è inoltre figurata l’ingrediente principale di una torta consumata da un gruppo di giovani a casa di un amico a Collegno, dove, nei giorni scorsi, otto ragazzi sono stati trasportati all’Ospedale di Rivoli per una intossicazione provocata dall’ingestione di una torta artigianale, verosimilmente contenente sostanza stupefacente. La torta è stata poi sequestrata dai militari della Compagnia di Rivoli e i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori. Infine, nelle quindici zone a vigilanza rafforzata della città, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno controllato 322 persone di interesse operativo, arrestate 4 e fatto accesso, in tutta la Provincia, in 102 esercizi pubblici.