Un ragazzo di 27 anni accoltellato alla Pellerina: è grave in ospedale. Ed è caccia all'aggressore

Un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato davanti a numerosi testimoni al Parco della Pellerina. A colpirlo sarebbe stato un uomo, che si è dato subito alla fuga ed è ora ricercato dalla polizia. La vittima è ricoverata in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 16 agosto, poco dopo mezzanotte. Nulla si sa della lite che presto sarebbe degenerata dell'aggressione, ma testimoni dicono che tutto sarebbe accaduto molto rapidamente. Il giovane aggredito, di origine peruviana, è stato soccorso dal 118 pochi minuti dopo l'attacco: era stato colpito con 4 fendenti, due all'addome e due alla schiena.