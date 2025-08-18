Problemi sui pasti al Cto. L'allarme di Nursind, ma l'ospedale chiarisce: "Sono stati sostituiti. Tutti hanno mangiato"

Caos pasti saltati all'ospedale Cto questa mattina. A lanciare l'allarme è stato il sindacato Nursind secondo cui pazienti e personale inamovibile oggi sarebbero rimasti senza pasto.

"Nessuna comunicazione e giustificazione è stata fornita ai servizi e ai pazienti da parte della Direzione. Al momento non si conoscono le motivazioni di questo importante disagio, ma da alcune indiscrezioni, sembrerebbero essere state rilevate alcune criticità tecniche. In attesa di conoscere le motivazioni, auspichiamo che il problema non si ripeta e che tutto si risolva al più presto".

Dall'azienda ospedaliera tuttavia chiariscono che la difficoltà è emersa durante un controllo del SIAN, il dipartimento di cene dell’ASL di Torino. "Sono venuti a fare controlli dei pasti, su alcuni vassoi c’è stato un problema legato alle temperature. Quelli che sono stati per così dire sequestrati, non sono andati nei reparti, ma sono stati sostituiti con un pasto alternativo, sebbene con qualche ritardo. Tutti sono stati avvisati dell'accaduto, mentre la mensa dei dipendenti invece si è svolta in maniera regolare".