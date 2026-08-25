Brutale aggressione ad un 19enne ad Andora: tutti minorenni i componenti della baby gang

Sarebbero tutti minorenni gli autori della brutale aggressione ai danni di un 19enne avvenuta tra venerdì e sabato scorso ad Andora.

Ad occuparsi ora dell'accaduto il Tribunale dei Minori di Genova. Non è da escludere che venga aperto un fascicolo per tentato omicidio.

La lite era partita all'interno di un locale andorese con il 19enne torinese che aveva difeso una ragazza della sua compagnia.

Usciti dall'attività si erano poi diretti verso la fermata dell'autobus sull'Aurelia con il gruppo di minorenni che li avevano seguiti e avevano continuato a prendersela con la vittima con uno dei componenti della baby gang che lo aveva colpito persino con un cartello stradale.

Immediata era scattata la chiamata al 118 con i soccorsi che erano intervenuti con l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca andorese che aveva trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato operato ieri. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero buone.

Il gruppo era immediatamente scappato. I carabinieri intervenuti sul posto avevano raccolto le testimonianze e dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto sarebbero stati individuati gli artefici del violento e grave accaduto.