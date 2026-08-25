Danzamaremito compie 20 anni: dal 27 al 30 agosto al Teatro delle arti di Salerno torna il celebre stage internazionale

Danzamaremito, uno degli stage internazionali di danza più apprezzati del panorama italiano, festeggia quest'anno il traguardo dei 20 anni. L'appuntamento è dal 27 al 30 agosto 2026 al Teatro delle Arti di Salerno, per un'edizione che si preannuncia speciale sotto ogni aspetto.

Nato con l'obiettivo di contribuire alla diffusione della danza e offrire ai giovani allievi un percorso di formazione di eccellenza, lo stage ha saputo negli anni riunire in un unico appuntamento personalità di rilievo della cultura, dell'arte e dello spettacolo, insieme a un numero crescente di partecipanti provenienti dall'Italia e dall'estero.

Maestri di fama internazionale si sono succeduti nelle diverse edizioni, regalando agli allievi lezioni ed esperienze di crescita indimenticabili.

Qualità e serietà sono da sempre i tratti distintivi della manifestazione, che si svolge interamente all'interno del Teatro delle Arti di Salerno, luogo che permette di vivere l'evento in un'atmosfera unica, dedicata esclusivamente alla danza.

Ogni anno lo stage offre ai partecipanti più talentuosi concrete opportunità di studio e di lavoro. Ad affiancare la formazione artistica, negli anni si è sviluppato anche un progetto di ricerca che unisce medicina, arte e scienza, ideato da Annamaria Salzano.

Direzione artistica e organizzazione sono affidate a due professioniste che da sempre lavorano nel mondo della danza: Amalia Salzano, docente di danza jazz e coreografa, presidente di Aidaf-Agis, e Adriana Cava, docente di danza modern jazz e coreografa, direttrice della scuola Jazz Ballet e della Adriana Cava Dance Company. Le due artiste, legate da una profonda amicizia oltre che dalla passione per la danza, guidano insieme il progetto fin dalla sua nascita.

«Grazie a tutti i maestri che, in questi due decenni, hanno fatto crescere il nostro stage, rendendolo un appuntamento unico e molto atteso nel panorama della danza italiana e non solo – affermano Amalia Salzano e Adriana Cava -. Vent'anni di grandi emozioni, e ne abbiamo ancora in serbo: tante sorprese vi aspettano. Ci vediamo dal 27 al 30 agosto a Salerno!».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della manifestazione: www.danzamaremito.it.