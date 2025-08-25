 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 19:39

Lenzuola bianche dai balconi e striscioni di protesta: “Salviamo la Spina Reale” [FOTO]

Rivolta silenziosa a Madonna di Campagna. E la petizione raggiunge le 2.500 firme

Lenzuola di protesta appese ai balconi

Lenzuola di protesta appese ai balconi

La protesta non si ferma e, anzi, si rafforza. Nei quartieri attorno alla Spina Reale, lungo la passeggiata ciclopedonale che collega Madonna di Campagna a Borgo Vittoria, stanno comparendo da giorni, dai balconi delle case, sempre più cartelli, lenzuola bianche e striscioni con un messaggio chiaro: “La Spina non si tocca”.

No alla variante

Il riferimento è sempre lo stesso: residenti e comitati contestano la variante proposta dal Comune per la futura linea 12 del trasporto pubblico, che - secondo i cittadini - rischia di compromettere l’integrità di uno dei corridoi verdi più importanti della città. Un luogo che non è solo passaggio, ma punto di incontro, sport e socialità per centinaia di persone ogni giorno. Dopo il partecipato incontro dello scorso 24 luglio, il dibattito si prepara a un nuovo capitolo: venerdì 19 settembre alle ore 18, presso Impresa & Territorio in via Cesalpino 11/A, si terrà un confronto pubblico con l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, i tecnici di Infra.To, il comitato “Insieme per la Spina” e numerosi cittadini.

La petizione prosegue

Nel frattempo, la raccolta firme online e cartacea non va in vacanza: le adesioni hanno superato quota 2.500 e continuano a crescere, con un invito esplicito rivolto a chiunque abbia a cuore il destino della Spina Reale: firmare, partecipare, condividere. Il comitato ribadisce la sua posizione: non un no a prescindere alle infrastrutture, ma la richiesta di soluzioni alternative che non mettano a rischio un patrimonio urbano, ambientale e sociale che appartiene a tutta la città.

Lenzuola di protesta appese ai balconi

Lenzuola di protesta appese ai balconi

Lenzuola di protesta appese ai balconi

Lenzuola di protesta appese ai balconi

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium