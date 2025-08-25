Lenzuola bianche dai balconi e striscioni di protesta: “Salviamo la Spina Reale” [FOTO]

La protesta non si ferma e, anzi, si rafforza. Nei quartieri attorno alla Spina Reale, lungo la passeggiata ciclopedonale che collega Madonna di Campagna a Borgo Vittoria, stanno comparendo da giorni, dai balconi delle case, sempre più cartelli, lenzuola bianche e striscioni con un messaggio chiaro: “La Spina non si tocca”.

No alla variante

Il riferimento è sempre lo stesso: residenti e comitati contestano la variante proposta dal Comune per la futura linea 12 del trasporto pubblico, che - secondo i cittadini - rischia di compromettere l’integrità di uno dei corridoi verdi più importanti della città. Un luogo che non è solo passaggio, ma punto di incontro, sport e socialità per centinaia di persone ogni giorno. Dopo il partecipato incontro dello scorso 24 luglio, il dibattito si prepara a un nuovo capitolo: venerdì 19 settembre alle ore 18, presso Impresa & Territorio in via Cesalpino 11/A, si terrà un confronto pubblico con l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, i tecnici di Infra.To, il comitato “Insieme per la Spina” e numerosi cittadini.

La petizione prosegue

Nel frattempo, la raccolta firme online e cartacea non va in vacanza: le adesioni hanno superato quota 2.500 e continuano a crescere, con un invito esplicito rivolto a chiunque abbia a cuore il destino della Spina Reale: firmare, partecipare, condividere. Il comitato ribadisce la sua posizione: non un no a prescindere alle infrastrutture, ma la richiesta di soluzioni alternative che non mettano a rischio un patrimonio urbano, ambientale e sociale che appartiene a tutta la città.