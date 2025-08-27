Ventenne di Strambino muore dopo uno scontro con il quad in Valle d'Aosta

Tragedia ieri sera all'ospedale di Aosta dove un ventenne di Strambino, Manoel Elia Foggetti, è morto a seguito di un incidente con il quad.

L'incidente

Il giovane era alla guida del mezzo quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con un'auto. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30 di ieri lungo la strada regionale 45 della Val d'Ayas, all'altezza di frazione Cornu, poco a valle di Periasc.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso: Manoel Elia Foggetti è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Parini di Aosta, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Accertamenti dei Carabinieri

Il conducente della macchina, in buone condizioni fisiche ma sotto choc, è stato portato anche lui al nosocomio. I carabinieri della stazione di Verrès si occupano degli accertamenti.