Follia sul bus 10: tenta di rubare un cellulare e aggredisce poi gli altri passeggeri

Follia su un autobus in piazza XVIII Dicembre, dove un uomo ha cercato di rubare uno smartphone, aggredendo poi i passeggeri che lo avevano notato commettere il reato. Nei giorni scorsi la Polizia ha arrestato a Torino un 39enne egiziano per tentata rapina impropria, denunciandolo anche per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Follia sul 10

Gli agenti sono intervenuti davanti alla vecchia stazione di Porta Susa dove un uomo, a bordo di un mezzo urbano della linea 10, aveva tentato di sottrarre un telefono cellulare a un passeggero. Il malvivente aveva poi reagito con violenza e ferendo lievemente alcune delle persone presenti sul posto, intervenute in aiuto della vittima, nel tentativo di fuggire prima dell’arrivo delle forze dell'ordine.

Nonostante l’immediato arrivo dei poliziotti, il 39enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, tentando di divincolarsi ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo negli uffici. d Il telefono è stato successivamente recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.