Diocesi di Torino e Susa in lutto: morto Cesare Nosiglia, per 12 anni arcivescovo della città

Diocesi di Torino e di Susa in lutto per la morte di mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022 e Amministratore Apostolico di Susa dal 2019 al 2022. Nosiglia è morto questa notte alle 2.15 presso l’Hospice Cottolengo di Chieri, dove era stato trasferito pochi giorni fa dall’Ospedale Gradenigo di Torino: era stato colpito da una malattia respiratoria. Il religioso aveva 80 anni. Venerdì i funerali I funerali saranno celebrati venerdì presso il Duomo di Torino alle 15.30 dal Cardinale Roberto Repole. E' stato proprio quest'ultimo ad annunciare la scomparsa: "ho potuto visitare Nosiglia fino all’ultimo giorno e accompagnarlo nella preghiera. Uno dei primi ricordi che affiorano in queste ore è lo stile del suo servizio alla Chiesa e alla città, uno stile instancabile: non si fermava mai, tanti lo ricordano così. Credo che Torino e Susa conserveranno memoria grata del suo desiderio di stare a fianco dei poveri e dei carcerati, dei migranti, dei lavoratori delle tante aziende in crisi: ha cercato di scuotere le coscienze e di mobilitare la solidarietà, penso che sia stato il suo dono più bello”. Commosse parole di cordoglio sono arrivate anche da mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo emerito di Susa e predecessore di Nosiglia: “porto nel cuore il ricordo di un pastore buono e innamorato della Chiesa; Susa e la Valle lo ricorderanno con riconoscenza anche per aver posto le basi per l’avvicinamento alla Diocesi di Torino, un cammino di integrazione che è ormai in pieno svolgimento e che prosegue verso l’integrazione delle comunità cristiane”. La camera ardente A partire da questo pomeriggio alle 15.30 sarà aperta la camera ardente al Santuario della Consolata: sempre qui domani alle 21 ci sarà la veglia funebre.