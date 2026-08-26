Nuovi agenti di Torino senza equipaggiamento: il Siulp scrive al capo della Polizia

Alla Polizia di Torino mancano uniformi e equipaggiamento. La Segreteria Provinciale del sindacato Siulp di Torino ha inviato una lettera al prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, per denunciare che decine di agenti assegnati al Reparto Mobile di Torino non dispongono di adeguata attrezzatura.

Il reparto, secondo quanto detto dal segretario provinciale Siulp Eugenio Bravo, ha ricevuto un'assegnazione iniziale di 21 nuovi operatori, poi salita a 41 unità. Ricorrendo a materiale di recupero, in parte usato, e a una quantità limitata di materiale nuovo, è stato possibile equipaggiare soltanto 16 dei nuovi agenti in prova. Per i restanti 25, nessuna dotazione.

A questi si aggiungeranno anche altri 4 operatori già in ruolo, in arrivo per trasferimento ministeriale, portando a 29 il numero di agenti che rischiano di risultare formalmente in forza al reparto ma non pienamente impiegabili nei servizi operativi.

Nella lettera il sindacato sottolinea la distanza tra la comunicazione istituzionale sulla sicurezza e le condizioni concrete in cui operano gli agenti. "La sicurezza non può essere soltanto comunicata: deve essere concretamente garantita mettendo gli operatori nelle condizioni di poterla esercitare. La sicurezza non si garantisce soltanto attraverso gli annunci: si garantisce mettendo chi deve assicurarla nelle condizioni di poterlo fare", si legge nel documento.

Il Siulp ricorda che il Reparto Mobile è chiamato a garantire servizi di ordine pubblico anche a tutela dell'esercizio delle libertà costituzionali, tra cui il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, e che per questo il personale deve disporre delle condizioni operative adeguate.

Il sindacato chiede quindi l'immediato reperimento e la consegna delle uniformi e dell'equipaggiamento mancanti, l'individuazione di una soluzione straordinaria che non attenda le normali procedure di approvvigionamento, una comunicazione ufficiale sui tempi previsti per superare la carenza e che il potenziamento dell'organico disposto dall'Amministrazione sia accompagnato dalle risorse materiali necessarie a renderlo operativo.