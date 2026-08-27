Ruba l'incasso di una farmacia e minaccia l'autista di un bus con un coltello: terrore a Vanchiglietta

Ruba l'incasso di una farmacia e minaccia l'autista di un bus con un coltello: la Polizia ha arrestato, nei giorni scorsi a Vanchiglietta, un 50enne italiano per tentata rapina impropria e tentata estorsione con minaccia e uso di arma.

Rubati 600 euro

Nel tardo pomeriggio l’uomo si è introdotto all’interno di una farmacia di corso Belgio e, approfittando di un momento di distrazione del personale, ha raggiunto il retro del bancone, prelevando dalla cassa oltre 600 euro. Accortisi dell’ammanco, il titolare e un dipendente sono intervenuti, riuscendo a bloccare il 50enne nelle immediate vicinanze dell’esercizio e convincendolo a restituire il denaro.

L’uomo ha inizialmente finto di acconsentire ad attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine, ma, approfittando di un momento di distrazione, si è improvvisamente dato alla fuga in direzione di corso Tortona. Inseguito dai presenti, il 50enne è salito a bordo di un pullman di linea fermo alla fermata “Tortona”.

Coltello brandito contro autista

Una volta a bordo ha estratto da una busta di plastica un coltello, con una lama della lunghezza di 10.5 centimetri, e lo ha brandito. Con la lama è arrivato a colpire la parete divisoria in plexiglass, minacciando l’autista e intimandogli di ripartire senza effettuare le fermate previste.

Il conducente ha azionato il dispositivo di emergenza e ha fermato il mezzo alla vicina fermata “Chieti”, consentendo ai passeggeri di scendere. A quel punto, vistosi bloccato, il ladro è sceso dall’autobus e si è nuovamente dato alla fuga lungo la scarpata che conduce all’argine della Dora Riparia.

La fuga

Le volanti, intervenute sul posto a seguito della segnalazione della Centrale Operativa, hanno cinturato l’area e perlustrato la zona, riuscendo a individuare e bloccare il 50enne, che si era nascosto tra la vegetazione. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato poco prima per minacciare l’autista, che è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato.