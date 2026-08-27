Borgo Vittoria ritrova i suoi spazi, al via il laboratorio di uncinetto in Spina Reale

In un’epoca dominata dall’isolamento e dalle interazioni digitali, la vera politica di prossimità passa anche attraverso il recupero della manualità e della condivisione. A Madonna di Campagna, lungo la la Spina Reale, l’associazionismo locale torna ad attivarsi per offrire presidi di socialità e aggregazione sul territorio, trasformando un passatempo d'altri tempi in uno strumento concreto contro la solitudine urbana.

Un nuovo laboratorio gratuito in via Cesalpino

L'iniziativa porta la firma dell'associazione di promozione sociale "Impresa & Territorio" (Circolo culturale e ricreativo "Federico Capuano"), da sempre attenta alle dinamiche di coesione sociale della zona. La sede di via Andrea Cesalpino 11/A - a due passi dall'incrocio tra via Stradella e via Breglio - si appresta a riaprire le porte ai residenti con un laboratorio di uncinetto guidato dall'esperta Maria. L'appuntamento di partenza è fissato per giovedì 17 settembre alle ore 15 con una prima lezione aperta a tutti e del tutto gratuita.

Manualità e creatività per fare rete nel quartiere

Oltre al valore hobbistico e creativo, il progetto punta forte sul fattore umano. Creare manufatti utili - come borse, portacarte, scaldacolli e guanti - diventa la scusa perfetta per favorire la nascita di nuove amicizie e rafforzare la rete di vicinato. Dopo il debutto, gli incontri proseguiranno con cadenza fissa ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17. Un’occasione per staccare dalla routine quotidiana, condividere esperienze e riscoprire il valore del "fatto a mano" in una dimensione aperta a curiosi, principianti e appassionati di tutte le età (per info e prenotazioni è attivo il contatto telefonico di Maria al 339.8042785).