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Attualità | 27 agosto 2026, 15:03

Il Collegno Folk Festival si tinge dei colori gialloblù con la “Giornata della Cultura Ucraina”

Appuntamento domenica 6 settembre alla Certosa Reale

Il Collegno Folk Festival si tinge di gialloblù con la “Giornata della Cultura Ucraina”

Il Collegno Folk Festival si tinge di gialloblù con la “Giornata della Cultura Ucraina”

Quest'anno Collegno Folk Festival tingerà dei colori gialloblù. Il Club delle donne ucraine di Torino "KOLO" e l'Associazione “Diversi ma Uguali” organizzano infatti “Giornata della Cultura Ucraina”. 

L'evento si terrà il 6 settembre dalle ore 17:30 al Collegno Folk Festival (Certosa Reale di Collegno Parcheggio dei tigli (viale Martiri XXX aprile).

Il programma della Giornata

Dalle ore 17:30 

● Fiera dell'artigianato: "Con l'Ucraina nel cuore" 

● Foto - zona autentica: Spazio di accoglienza e delle tradizioni ucraine 

● Creazione dell'Albero della Pace e della Unione 

● Spazio della creatività: Masterclass per adulti e bambini 

● "Cuori Infranti. Un legame indissolubile" - mostra-installazione dedicata a sostegno dei civili ucraini rapiti dalla Russia. 

Dalle ore 19

● Cena di solidarietà: “Profumi di casa, ricette del cuore: una cena che unisce le anime” 

Dalle ore 20:30 

● Cerimonia ufficiale di apertura della festa, saluti istituzionali 

- Matteo Cavallone, Sindaco di Collegno 

- Jacopo Suppo, Vicepresidente della Città metropolitana di Torino 

- Dario Arrigotti, Console Onorario dell'Ucraina a Torino 

- Svitlana Bubenchykova, co - fondatrice del Club delle donne ucraine di Torino “KOLO” 

- Pino Superbo, Presidente dell’Associazione “Diversi ma Uguali” 

Dalle ore 21

● Concerto musicale: "Sinfonia dell'anima ucraina"

Per ulteriori informazioni: kolo.club.donne.ucraine@gmail.com  o tramite WhatsApp al numero +380937693236

comunicato stampa

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