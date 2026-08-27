Il Collegno Folk Festival si tinge dei colori gialloblù con la “Giornata della Cultura Ucraina”

Quest'anno Collegno Folk Festival tingerà dei colori gialloblù. Il Club delle donne ucraine di Torino "KOLO" e l'Associazione “Diversi ma Uguali” organizzano infatti “Giornata della Cultura Ucraina”.
L'evento si terrà il 6 settembre dalle ore 17:30 al Collegno Folk Festival (Certosa Reale di Collegno Parcheggio dei tigli (viale Martiri XXX aprile).
Il programma della Giornata
Dalle ore 17:30
● Fiera dell'artigianato: "Con l'Ucraina nel cuore"
● Foto - zona autentica: Spazio di accoglienza e delle tradizioni ucraine
● Creazione dell'Albero della Pace e della Unione
● Spazio della creatività: Masterclass per adulti e bambini
● "Cuori Infranti. Un legame indissolubile" - mostra-installazione dedicata a sostegno dei civili ucraini rapiti dalla Russia.
Dalle ore 19
● Cena di solidarietà: “Profumi di casa, ricette del cuore: una cena che unisce le anime”
Dalle ore 20:30
● Cerimonia ufficiale di apertura della festa, saluti istituzionali
- Matteo Cavallone, Sindaco di Collegno
- Jacopo Suppo, Vicepresidente della Città metropolitana di Torino
- Dario Arrigotti, Console Onorario dell'Ucraina a Torino
- Svitlana Bubenchykova, co - fondatrice del Club delle donne ucraine di Torino “KOLO”
- Pino Superbo, Presidente dell’Associazione “Diversi ma Uguali”
Dalle ore 21
● Concerto musicale: "Sinfonia dell'anima ucraina"
Per ulteriori informazioni: kolo.club.donne.ucraine@gmail.com o tramite WhatsApp al numero +380937693236