Il 6 settembre torna l’appuntamento della Fondazione Matilde Lorenzi a Colle Braida

Domenica 6 settembre Colle Braida, nel territorio di Valgioie, a cavallo fra Val Sangone e Val Susa, ospiterà la Camminata della Fondazione Matilde Lorenzi e il 1° Short Trail che unirà Giaveno allo stesso Colle Braida.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Matilde Lorenzi ETS, nasce nel ricordo della sfortunata sciatrice azzurra con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti della stessa Fondazione, impegnata nella promozione della sicurezza, della prevenzione e della formazione nel mondo dello sport, con particolare attenzione a quelli invernali. Saranno due i momenti: una facile camminata non competitiva di circa 7 chilometri toccando le borgate Bennale e Basinatto, sempre con vista rivolta alla Sacra di San Michele e il 1° Short Trail che, partendo alle 10 dallo stadio Torta di Giaveno, salirà fino al Colle Braida passando anche dalla borgata Tortorello dove vivono i Lorenzi.

A quel punto, alle 11, dopo buona parte degli arrivi, prenderanno il via i camminatori che avranno in precedenza accolto e applaudito i corridori. Passeggiata aperta anche agli amici a quattro zampe, grazie alla collaborazione con Lactea Dog, che metterà a disposizione accompagnatori e attrezzature dedicate.

“Questa giornata rappresenta per noi molto più di una semplice manifestazione sportiva - dicono dalla Fondazione Matilde Lorenzi ETS - è un momento in cui persone diverse possono incontrarsi e condividere valori importanti come lo sport, il rispetto, la prevenzione e la sicurezza. Vogliamo trasformare il ricordo di Matilde in un impegno concreto, portando avanti progetti che possano avere un impatto positivo sul futuro dello sport”.

A conclusione, sul piazzale, assieme a momenti d’intrattenimento e premiazioni, saranno allestiti gli spazi per il pranzo preparato dagli Alpini di Giaveno Iscrizioni e informazioni sul sito: fondazionematildelorenzi.it