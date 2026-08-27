Colpisce un uomo con una pietra mentre gli vende una dose di droga: 21enne di Moncalieri nei guai

Una discussione nata per il pagamento di una dose di droga sarebbe sfociata in un’aggressione nel Savonese. Protagonista della vicenda è una ragazza di 21 anni, di origine nordafricana e residente a Moncalieri, denunciata dai carabinieri con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

Dalle parole all'uso di una pietra

Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari dell'Arma, la giovane avrebbe ceduto una dose di sostanza stupefacente a un acquirente. Al momento di saldare il conto, però, sarebbe scoppiato un diverbio: la 21enne avrebbe contestato l’importo ricevuto, considerandolo troppo basso. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti. Durante la lite, la giovane avrebbe raccolto una pietra e colpito l’uomo alla testa, causandogli alcune ferite.

Denunciata per spaccio e lesioni

L’intervento dei carabinieri ha permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e di risalire all’identità della presunta responsabile. Al termine degli accertamenti, la 21enne è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali.