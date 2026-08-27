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Campidoglio / Parella | 27 agosto 2026, 19:14

A Parella si impara l'arte del Burraco per sconfiggere la solitudine

L'iniziativa del circolo di via Niccoloni 18 per unire allenamento della mente e coesione di vicinato

A Parella si impara l'arte del Burraco per sconfiggere la solitudine

Allenare la mente, sfidarsi a colpi di carte e riscoprire il piacere di stare insieme in un ambiente accogliente. Con la ripresa delle attività autunnali, il panorama dell'associazionismo torinese si arricchisce di un'iniziativa interamente dedicata alla prossimità di quartiere: un corso gratuito di burraco.

A fare da cornice agli incontri saranno i locali de "La Casa del Burraco", situati in via Niccoloni 18, nel quadrante compreso tra piazza Massaua, via Pietro Cossa e corso Marche. La struttura, un circolo climatizzato e dotato di servizio bar, si appresta ad accogliere esperti, principianti e semplici curiosi che desiderino avvicinarsi alle prime regole e alle tattiche da tavolo.

Calendario e modalità d'accesso

Ad accompagnare i partecipanti passo dopo passo dalle basi del gioco fino alle prime strategie sul campo sarà la tutor Michela. Gli appuntamenti si terranno con cadenza settimanale ogni martedì pomeriggio a partire dal 1° settembre, con inizio fissato per le ore 17 presso la sede di via Niccoloni. Per partecipare non è richiesta alcuna prenotazione preventiva, bastando la semplice presenza in sede al momento dell'evento. Chi desiderasse richiedere ulteriori informazioni può comunque fare riferimento al servizio dedicato via WhatsApp al numero 380.5977708.

Redazione

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