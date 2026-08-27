A Parella si impara l'arte del Burraco per sconfiggere la solitudine

Allenare la mente, sfidarsi a colpi di carte e riscoprire il piacere di stare insieme in un ambiente accogliente. Con la ripresa delle attività autunnali, il panorama dell'associazionismo torinese si arricchisce di un'iniziativa interamente dedicata alla prossimità di quartiere: un corso gratuito di burraco.

A fare da cornice agli incontri saranno i locali de "La Casa del Burraco", situati in via Niccoloni 18, nel quadrante compreso tra piazza Massaua, via Pietro Cossa e corso Marche. La struttura, un circolo climatizzato e dotato di servizio bar, si appresta ad accogliere esperti, principianti e semplici curiosi che desiderino avvicinarsi alle prime regole e alle tattiche da tavolo.

Calendario e modalità d'accesso

Ad accompagnare i partecipanti passo dopo passo dalle basi del gioco fino alle prime strategie sul campo sarà la tutor Michela. Gli appuntamenti si terranno con cadenza settimanale ogni martedì pomeriggio a partire dal 1° settembre, con inizio fissato per le ore 17 presso la sede di via Niccoloni. Per partecipare non è richiesta alcuna prenotazione preventiva, bastando la semplice presenza in sede al momento dell'evento. Chi desiderasse richiedere ulteriori informazioni può comunque fare riferimento al servizio dedicato via WhatsApp al numero 380.5977708.