Piscina Colletta, chiude l'estivo: ecco le date ufficiali per la riapertura invernale

Con il finire della bella stagione si avvia a conclusione anche il programma estivo degli impianti natatori cittadini. Per la piscina Colletta è tempo di bilanci e di cambi d'assetto in vista dell'avvio della nuova stagione indoor, pronta a ripartire con un calendario ben definito tra nuoto libero e corsi organizzati.

Il passaggio di consegne: stop all'estivo dal 22 agosto

Come comunicato, la stagione estiva dell'impianto di via Colletta si è ufficialmente conclusa con la chiusura delle vasche all'aperto scattata lo scorso 22 agosto. Una pausa tecnica necessaria per consentire la manutenzione, la pulizia straordinaria e l'adeguamento degli spazi interni in vista della riapertura invernale.

Ottobre in vasca

Per gli appassionati delle nuotate al coperto l'attesa finirà a inizio autunno. La riapertura della piscina invernale avverrà in due momenti distinti:

Lunedì 5 ottobre: via libera agli accessi per il nuoto libero, dedicato a chi desidera allenarsi autonomamente;

Lunedì 12 ottobre: partenza ufficiale di tutti i corsi di nuoto e delle attività didattiche in programma per la nuova stagione.