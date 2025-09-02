Con "Terza Età Creattiva" gli anziani di Moncalieri diventano pittori ed espongono alla biblioteca Arduino

Settembre e novembre sono i mesi dedicati alle mostre personali degli allievi del corso di pittura "Moncalieri Terza Età Creattiva". La Biblioteca Civica "Antonio Arduino" ospita infatti sette esposizioni che daranno finalmente spazio individuale ai partecipanti più assidui del laboratorio condotto dal Maestro Sandro Rinaldo.

L'ingresso è libero e gratuito. Un'occasione imperdibile per scoprire i talenti artistici del nostro territorio e lasciarsi ispirare dalla creatività che non conosce età.

La supervisione del maestro Rinaldo

L'iniziativa nasce da una promessa mantenuta: durante l'inaugurazione di giugno della mostra collettiva "Arte Senza Età", Sindaco e Assessori di Moncalieri avevano annunciato che da settembre gli artisti avrebbero potuto "brillare da soli". Così è stato. Il programma prevede mostre dedicate ai corsisti iscritti da più tempo, accompagnati su un'unica griglia dai partecipanti più recenti, creando un dialogo intergenerazionale tra esperienze diverse ma unite dalla stessa passione per l'arte. Il laboratorio continua a essere un punto di riferimento per il Centro Anziani Zoe in salita Padre Denza.

Volontario civico e appassionato d'arte, il maestro Rinaldo condivide gratuitamente la sua esperienza con entusiasmo e dedizione, accompagnando gli allievi in un percorso di crescita artistica che ora trova nella mostra personale il suo naturale coronamento.

Il calendario delle mostre

SETTEMBRE

Vittoria De Carli | 1-6 settembre

Alfonsa Messina e Anna Maria Errigo | 8-13 settembre

Maria Grazia Ciattino Poletto e Silvana Perotti | 15-19 settembre

NOVEMBRE

Ketty Rampon e Javier Meija | 3-8 novembre

Mario Persico e Fernanda Costa | 10-15 novembre

Maria Teresa Sarale e Maria Teresa Errigo | 17-22 novembre

Sandro Rinaldo e Ilario Cricelli | 24-28 novembre

Giorni e orari di apertura

Tutti gli appuntamenti sono in programma alla Biblioteca Civica "Antonio Arduino", in Via Cavour 31 a Moncalieri

Orari di apertura: Lunedì: 14-19; Martedì-Giovedì: 9-19; Venerdì: 9-12 e poi 14-19; Sabato: 9-13