C’è uno sconosciuto che dorme nell’androne: “Qui serve più sicurezza”

“Un senzatetto, forse un ubriaco. Fatto sta che trovarsi uno sconosciuto dentro il proprio palazzo non fa certo piacere”. E’ la denuncia di Salvatore Pedone, residente di zona Vanchiglia. Il riferimento è all’incontro (casuale), avvenuto ieri mattina in via Guastalla 25, nell’androne del palazzo dove l’autore della segnalazione abita.

“Episodio incredibile”

“Intorno alle 8.30 - spiega Salvatore -, ho visto questo sconosciuto sdraiato vicino alla porta. Mi sono allarmato. Gli ho chiesto se stesse bene, ha risposto di sì ed è uscito senza opporre resistenza dall’edificio”. L’episodio, pur conclusosi senza gravi conseguenze, ha riacceso le preoccupazioni dei residenti per la sicurezza all’interno degli spazi spazi condominiali. “Chiediamo che vengano presi provvedimenti: vogliamo serenità e più controlli” accusa Pedone.

Movida e problemi

Un problema che sembrerebbe viaggiare di pari passo con gli ormai noti problemi riconducibili alla mala-movida nel quartiere. In particolare i disagi notturni legati agli schiamazzi, agli atti vandalici e alle risse che le famiglie di Vanchiglia denunciano da anni. “Mi chiedo cosa sarebbe successo se al posto mio ci fosse stata una signora o, peggio, se il soggetto si fosse dimostrato contrario all’uscita dal palazzo, magari perché in stato di alterazione”.