Al via la Festa dell'Unità di Torino: "Da qui parte la campagna elettorale. Mandiamo a casa Meloni" [FOTO]

"Pronti, si parte". La Festa dell'Unità di Torino sancisce ufficialmente il via alla campagna elettorale del Partito Democratico per le Comunali e le Politiche 2027. Da oggi il parco Ruffini diventa la casa dei dem: qua per dodici giorni ci saranno dibattiti ed incontri sotto il claim "Lo stesso cielo".

"Al via la campagna elettorale"

"In un momento in cui il Governo, - ha detto il segretario metropolitano Marcello Mazzù - a fronte di promesse non ha realizzato nulla, la nostra responsabilità si accresce: tocca a noi rappresentare l'alternativa. Le famiglie italiane stanno vivendo un momento difficile, a partire dal caro energia". "Sono temi - ha aggiunto - su cui ci impegnamo da oggi, giorno in cui la parte campagna elettorale per le Amministrative 2027 di Torino, ma anche di tutti gli altri Comuni al voto".

Uno degli argomenti su cui il PD promette di concentrare l'impegno, dopo la Festa, è quello sulla sicurezza: domani il tema sarà al centro del dibattito "Sentirsi sicuri, vivere meglio", previsto alle 18.30 sul palco Domenico Carpanini. Qui verranno presentati i risultati di un questionario sulla sicurezza promosso dal Circolo Pd7 Torino.

Bersani e Bonaccini

Tra gli ospiti attesi: il 7 settembre alle 21 Pier Luigi Bersani, l'11 settembre alle 21 il sindaco Stefano Lo Russo ed il 14 settembre alle 21 Stefano Bonaccini.

Tornano i grigliatori

Come già accaduto gli scorsi anni, il PD ha rinnovato il sostegno a Cuba e alla Palestina, ribadendo l'adesione alla corsa non competitiva di domenica "Run To Gaza". "Sappiamo bene - ha detto Mazzù - da che parte schierarci". E con lo spostamento della festa al Ruffini tornano i grigliatori, che arrivano da Collegno, Settimo e Rivoli, famosi per le loro costine.

A chiarire come la Festa dell'Unità 2026 sia il debutto della campagna elettorale è l'appuntamento del 6 settembre, quando interverrà Marta Bonafoni della segreteria Nazionale del PD, che si confronterà con l'assemblea regionale e provinciale.

A ribadire il via alla campagna elettorale è anche il segretario regionale Mimmo Rossi: "Da adesso in avanti sentiamoci mobilitati in maniera permanente. Nel 2027 andiamo a votare in 210 Comuni, tra cui cinque città capoluogo (Torino, Cuneo, Alessandria Asti, Novara)".

"Domani - ha aggiunto - Meloni festeggia il Governo più longevo e ci lascia in eredità le liste d'attesa, gli investimenti in sanità più bassi dal G7 ed il record di cassa integrazione in Piemonte. Loro festeggiano, ma non si sa perché: le persone stanno peggio. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché nel 2027 ci sia un cambio in Italia".

"Cirio approvi il fine vita"

E Rossi ha approfittato del palco per rilanciare l'appello a Cirio di approvare la legge sul Fine Vita, seguendo l'esempio del Veneto. "Il Piemonte - ha detto - non ha più alibi, il governatore non può girarsi altra parte. Dico a Cirio, che si professa liberare: abbia il coraggio di aprire una discussione vera. Le opposizioni sono a disposizione per un confronto serio. chi ha fatto le vacanze ha fatto bene".

In conclusione Mazzù e Rossi hanno voluto fare un medley omaggio, insieme ai militanti, in ricordo di Francesco Guccini: il segretario metropolitano suonava l'armonica a bocca, mentre quello regionale la chitarra.