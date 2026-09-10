Pancalieri si veste di verde: torna Viverbe, la festa che profuma di menta [VIDEO]

Dal 18 al 22 settembre torna la 45ª edizione di Viverbe, la festa della menta piperita e delle erbe officinali di Pancalieri. Un programma articolato: Villaggio delle erbe in piazza Vittorio Emanuele II, Museo della Menta aperto, mostre, laboratori per bambini, artisti di strada, luna park, street food, il Gran Premio ciclistico ChialvaMenta, la Lunga Notte dei Giovani, la StraViverbe e i fuochi d’artificio. E quest’anno si festeggiano anche i 100 anni di distillazione della famiglia Chialva.

Un evento che non è solo fiera. È identità, storia, economia e comunità. Viverbe è il racconto di un paese che da oltre 150 anni ha fatto della ‘Regina delle aromatiche’ il suo marchio nel mondo, ma che oggi guarda al futuro tra innovazione, sostenibilità e turismo esperienziale.

Tra erbe e vivaismo

Ad aprire la presentazione dell’evento, oggi in Regione, è il sindaco di Pancalieri Piero Paletto, che ricorda come Viverbe sia nata per promuovere l’attività degli agricoltori locali e favorire la crescita del reddito: “Spesso non si conoscono le peculiarità qualitative e organolettiche delle nostre produzioni, che sono uniche al mondo. Inoltre Pancalieri non è solo menta ma anche vivaismo, e il suo centro storico, quasi da cartolina, con il vecchio mulino, il canale Angiale e le strette stradine in porfido”.

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco sottolinea come Viverbe sia “una di quelle manifestazioni che raccontano molto bene la forza del nostro Piemonte”.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni si tratta di “un esempio luminoso di come il territorio sappia unire tradizione agroalimentare e intraprendenza”.

Mentre per la consigliera metropolitana Sonia Cambursano, Viverbe è “un appuntamento fondamentale per valorizzare le eccellenze e la tradizione”.

Infine Ivana Gaveglio, presidente del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, evidenzia come: “Il Distretto, spiega, serve proprio a non far camminare da sole eccellenze come questa”.

Il programma e i luoghi

Il cuore della festa sarà il Villaggio delle erbe in piazza Vittorio Emanuele II e le vie del centro storico, con banchi di piante, officinali e prodotti tipici.

Venerdì 18 si terrà il torneo di calcio in notturna agli impianti di via Circonvallazione e la cena interattiva da Industry. La giornata di sabato 19 entra nel vivo con il Gran Premio ChialvaMenta alle 14,30, la storica corsa ciclistica amatoriale di 45 anni su un anello di 20 km da ripetere quattro volte tra Pancalieri, Vigone, Cercenasco e Virle. A seguire l’AperiBike e in serata il liscio con l’orchestra Polidoro Group in piazza delle Erbe e la Lunga Notte dei Giovani al campo sportivo con Dj Farkas e Pit-One, musica e street food.

Domenica 20 è la giornata più ricca: al mattino il grande raduno di vespe e auto storiche ‘Le vie della menta’ e per le vie del paese gli spettacoli degli artisti di strada. Nel pomeriggio, alle 15 nel Salone consiliare, la premiazione del concorso letterario nazionale PoeticaMenta e la performance partecipativa ‘Raccontami la Menta’. Alle 18 il momento istituzionale con il saluto delle autorità, l’inaugurazione del Parco Smart insieme ai bimbi della primaria Boccardo, il taglio del nastro per i nuovi mezzi della Croce Rossa e la firma del patto di amicizia con Piovà Massaia. Si chiude alle 21 con il ballo liscio di Bruno Mauro e alle 23 con lo spettacolo pirotecnico.

Gli ultimi due giorni, lunedì 21 e martedì 22, portano le gare di bocce, il ballo latino con Piero ed Elena, la 33ª StraViverbe di 5 km tra le essenze nel centro del paese e il gran finale con la polentata degli alpini a 16 euro e la serata danzante con Sonia De Castelli e la sua orchestra.

Sabato e domenica si potrà visitare anche il Museo della Menta in via San Nicolao e le mostre di pittura nell’antica chiesa dei Frati, oltre a partecipare ai laboratori per bambini curati da Age e dall’oratorio Chiara Luce.

Mentre martedì 22, alle 10,30, nella sala consigliare, verrà inaugurata la mostra itinerante ‘1946-2026. Ottant’anni dal primo voto alle donne’ della Città Metropolitana, allestita dal pancalierese Franco Senestro con il suo archivio de La Bottega del Ciabattino. Sarà visitabile fino a domenica 27.